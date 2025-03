Der sker i disse år rigtig meget inden for laserbehandlinger af huden. Noget af det helt nye er opdagelsen af, at laserbehandling muligvis også beskytter mod udvikling af hudkræft. Netop det perspektiv har professor og overlæge Merete Hædersdal fra Videncenter for Hudkræft holdt et oplæg om på den store scene til den årlige kongres for American Academy of Dermatology (AAD). I oplægget har hun samlet op på den nyeste viden inden for dette innovative område og præsenteret, hvor forskningen står...