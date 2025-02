Ressourcer brugt på nye lægemidler kan i nogle tilfælde resultere i et samlet sundhedstab, fordi andre behandlinger kunne have leveret større sundhedsgevinster. Det konkluderer et britisk studie, som tidligere på året blev publiceret i The Lancet. Forskerne bag studiet har beregnet sundhedsværdien i form af kvalitetsjusterede leveår (QALY) af alle nye lægemidler, som blev anbefalet af britiske NICE (National Institute for Health and Care Excellence) og efterfølgende taget i brug i det offentlige engelske sundhedsvæsen i perioden 2000-2020. Beregningerne peger...