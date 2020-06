Lang sagsbehandling i styrelse rammer læger og patienter

Styrelsen for Patientsikkerhed gav ‘Anal-lægen’ og 18 andre sundhedspersoner mulighed for at praktisere, selvom de havde udsat patientsikkerheden for fare. Forkert læsning af loven og ekstrem sagsbehandlingstid er forklaringen, viser gennemgang af sagen. Styrelsen skader både retssikkerhed og patientsikkerhed, vurderer Lægeforeningen. Styrelse beklager.