Når patienter med en recept på opioider fremover går på apoteket for at købe deres medicin, så skal recepten ikke automatisk udløse et tilskud. I stedet vil der i fremtiden være klausuleret tilskud til de fleste af de kendte opioider såsom morfin, tramadol og oxycodon, der bruges til patienter med forskellige både akutte og kroniske smertetilstande. Beslutningen om at fjerne det generelle medicintilskud er taget i Lægemiddelstyrelsen efter anbefaling fra Medicintilskudsnævnet, og den begrundes med, at der foregår en uhensigtsmæssig...