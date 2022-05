Sagsbehandlingstider: Bunkerne på bordene i Styrelsen for Patientsikkerhed bliver mindre

De seneste år har bunken med ansøgninger om dansk autorisation fra læger uden for EU vokset sig større og større. I dag er Styrelsen for Patientsikkerhed således tre år om bare at påbegynde behandlingen. Nu ser kurven dog ud til at være knækket og særligt en type ansøgere vil mærke effekten.