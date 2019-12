Lægestafetten: Engang var genetikken noget, vi kiggede på til sidst

Teknologien har gjort, at genetiker Anja Lisbeth Frederiksens arbejde går hurtigere og oftere anvendes. Det er personligt og professionelt udfordrende at levere negative beskeder til patienter, men det er en fast del af jobbet.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Anja Lisbeth Frederiksen, hvad er det første, du gør, når du møder på arbejde? »Jeg går en tur rundt på afdelingen og siger godmorgen til alt personalet. Det er en rutine, jeg ikke afviger fra. Det er vigtigt for mig dels at gøre opmærksom på, at jeg er mødt ind, men også at høre, hvordan […]