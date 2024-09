En fjerdedel af de patienter, der har klaget til Patienterstatningen over at have fået en benamputation uden grund, har fået medhold i deres klage. Det skriver Jyllands-Posten. Indtil videre har Patienterstatningen afgjort 606 ud af 627 sager. I 122 af sagerne har myndigheden nået frem til, at patienten sandsynligvis kunne have undgået benamputation blot ved korrekt udredning og behandling. Idet én patient kan have flere sager, er det målt på antallet af personer 25 pct. af patienterne, som har fået...