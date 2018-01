Medicinmodulet i Sundhedsplatformen er langsommeligt at arbejde, og fejl i systemet kan føre til, at patienterne kan få forkert medicin, skriver overlæge fra Køge i klage til sygehusledelsen.

Patienterne på hospitalerne i Region Sjælland risikerer at få forkert medicin, forkerte doser af den rigtige medicin eller slet ikke at få den medicin, de har brug for, efter at Region Sjælland har indført det nye it-system Sundhedsplatformen. Det skriver Politiken.

Problemerne har fået overlægerådet på Sjællands Universitetshospital i Køge til at skrive til sygehusledelsen, hvori de peger på »vi løber en markant risiko for at skade patienterne, enten ved at de får forkert medicin eller slet ikke får den livsvigtige medicin, vi netop har brugt tid og ressourcer på at afklare, at de har behov for«.

I brevet skriver lægerne bl.a., at det står klart, »at håndtering af medicin medfører en uforholdsmæssig stor arbejdsbyrde, men værre endnu; en betydelig og uigennemsigtig risiko for patienternes sikkerhed. Dette er tydeligt for lægegruppen over en bred kam og på tværs af specialer, se vedhæftede. Vi finder denne situation uacceptabel og efterlyser en tydelig plan for, hvordan medicin modulet snarest kan ændres således, at medicinhåndtering kan varetages sikkert fremover«.

Overlægerådet anerkender, at der er gode tiltag i Sundhedsplatformen, og at »rigtig mange gode mennesker har leveret et kæmpearbejde, som vi alle nyder godt af«, men lægerne tror ikke på, at yderligere oplæring og support vil være tilstrækkeligt til at undgå fejl, og opfordrer til en hurtigere indsats for at forbedre systemet.

»Ifølge de udmeldinger, vi indtil videre har modtaget, er der ikke udsigt til væsentlige ændringer i systemets funktionalitet før en opdatering i ”efteråret 2018”. Denne tidshorisont er uacceptabel,« skriver lægerne.

»På baggrund af vores foreløbige erfaringer med SP opfordrer Overlægerådet til at der med højeste prioritet udarbejdes og leveres en langt bedre medicinløsning med god historik, informativt overblik og en bedre, operationel FMK løsning. På den helt korte bane må der som en midlertidig løsning præsteres forbedrede dialogboksene, der vejleder brugeren bedre og mere præcist guider brugeren til de rigtige løsninger,« hedder det i brevet.

Lars Onsberg Henriksen, der er koncerndirektør i Region Sjælland, mener, at lægerne har ret i deres kritik.

»Du får mig ikke til at sige, at de ikke har ret, eller at det ikke er et problem, for det er det. Der er ting, der er for tunge, og det skal vi have ændret, og det har højeste prioritet. Det er vi enige med Region Hovedstaden om, og vi får folk fra det amerikanske selskab Epic herover. Så går vi i gang i de nærmeste uger,« siger han til Politiken.

Han erkender ligeledes, at medicinmodulet fungerede i det epj-system, som Region Sjælland brugte før indførelsen af Sundhedsplatformen.