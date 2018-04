Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Op imod hver anden nyansat på hospitalerne i Region Hovedstaden får ingen officiel oplæring i at bruge Sundhedsplatformen. Således var det kun omkring halvdelen af de nyansatte, der i fjerde kvartal sidste år, blev sendt af sted til Region Hovedstadens centrale introduktionskurser. Det skriver DR. Kim Veber Carlsen, der er enhedschef i Center for IT, […]