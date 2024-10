Fagforeningen Akademikerne har truffet en opsigtsvækkende beslutning om at melde sig ud af Forhandlingsfællesskabet (FF). Det skete på et møde i Akademikernes forhandlingsudvalg tirsdag, og ifølge formand Lisbeth Lintz sker udmeldelsen for at sikre en mere målrettet indsats for medlemmerne. Der har været uenigheder i længere tid, og nu føler Akademikerne, at deres interesser ikke bliver varetaget godt nok i fællesskabet Nana Wesley Hansen, arbejdsmarkedsforsker, FAOS »I Akademikerne finder vi, at vi bedst adresserer de behov, vores medlemmer har, udenfor...