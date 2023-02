Lægemidlet Dicillin, som er et antibiotika, bliver trukket tilbage, fordi Lægemiddelstyrelsen mistænker, at det indeholder multiresistente bakterier. Det drejer sig helt præcist om 500 mg kapsler Dicillin, som er solgt fra virksomheden Sandoz. Det oplyser Lægemiddelstyrelsen i en pressemeddelelse. Alle patienter, som får Dicillin, skal tage på apoteket for at få ombyttet deres medicin. Lægemiddelstyrelsen understreger, at det er vigtigt, at man ikke afbryder sin behandling, men blot får ombyttet medicinen. Patienter, som tager Dicillin, behøver ikke tage til lægen...