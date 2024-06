Siden 2021 har Lars Bo Nielsen været direktør for Lægemiddelstyrelsen, men fra udgangen af juli måned er dette fortid. Han har stået i spidsen for Lægemiddelstyrelsen i en tid præget af bl.a. COVID-19, hvor fokus også har været på at forebygge og håndtere forsyningsvanskeligheder med medicin. Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) sætter ord på fratrædelsen i en pressemeddelelse: »Jeg vil gerne takke Lars Bo Nielsen for hans flotte indsats gennem de sidste tre år. Lars Bo har bragt Lægemiddelstyrelsen...