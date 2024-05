Snart bliver det sværere at få tilskud til at blive behandlet med Novo Nordisks populære diabetesmedicin Ozempic. Det sker, efter at Lægemiddelstyrelsen har besluttet at stramme reglerne for, hvornår patienter kan få offentligt tilskud til GLP-1-analoger som Ozempic. Styrelsen skriver i en pressemeddelelse, at der vil blive indført ‘en mere restriktiv klausul, som målretter tilskuddet, så det kun omfatter de patienter, der ikke kan behandles med de billigere alternativer’. »Vi er landet på en beslutning, som flugter med de faglige...