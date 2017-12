11 forslag fra Lægeforeningen skal forbedre behandlingen af akutte patienter

Behandlingen for akutte patienter er blevet styrket, men der er stadig brug for at øge det endnu mere. Det mener Lægeforeningen, der kommer med 11 konkrete forslag til forbedringer.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Kvaliteten for den akutte indsats kan blive endnu bedre, mener Lægeforeningen. Derfor har den udgivet et oplæg med 11 forslag (pdf) til, hvordan man kan forbedre behandlingen for akutte patienter. For ti år siden kom anbefalingerne om en styrket akutbehandling, og siden er der kommet 21 akutmodtagelser. »Selv om det har været et stort kvalitetsløft, […]