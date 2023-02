Bemandingen på de offentlige og private sygehuse skal udnyttes bedst muligt. De lange ventetider til operationer skal ned. Og trykket skal tages af de pressede akutmodtagelser.

Det handler om at gå meget balanceret til værks Camilla Rathcke, formand, Lægeforeningen

Sådan lød det blandt andet, da indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) fredag formiddag løftede sløret for dele af regeringens akutplan for sundhedsvæsenet.

Der er afsat 2 mia. kr. i alt i perioden 2022-2024. Akutpakken forhandles med regionerne, og forventningen er, at den endelige plan er klar indenfor nogle uger.

»Det handler om at få mest mulig sundhed for pengene,« siger Sophie Løhde til DR.

Regeringen ønsker bl.a., at privathospitalerne skal inddrages til at lave flere forskellige typer af operationer. Det skal afhjælpe de høje ventelister – hvis altså hospitalerne er villige til at sænke prisen. For hvis privathospitalerne får flere opgaver, forventer regeringen også lavere priser.

Lægeforeningen: Gå balanceret til værks

I Lægeforeningen er man enig i, at det er nødvendigt at sætte ind overfor de lange ventelister og manglen på speciallæger og andre sundhedspersoner. Og at det er godt at bruge den private kapacitet

Men formand Camilla Rathcke peger samtidig på risikoen for, at flere operationer i det private vil udhule det offentlige sundhedsvæsen.

»Vi lægger vægt på, at SVM-regeringen i sit regeringsgrundlag har øje for, at det offentlige og det private ikke skal udkonkurrere hinanden for at skaffe medarbejdere, som begge sektorer i den grad mangler. Det handler om at gå meget balanceret til værks, for ellers kan man risikere en øget mangel på sundhedsprofessionelle på de offentlige sygehuse, som skal kunne tilbyde akut og specialiseret behandling døgnet rundt,« lyder det fra Lægeforeningens formand.

Kvaliteten skal sikres

I regeringens akutpakke lægges der op til, at privathospitalerne skal foretage flere specialiserede typer af behandlinger end i dag.

Lægeforeningens formand pointerer, at kvaliteten i behandlingen skal sikres – risikoen er dog, at kvaliteten falder, hvis operationerne spredes på for mange steder. Og Lægeforeningen peger også på, at der er yderligere risiko for, at kapaciteten af højt specialiseret behandling i det offentlige langsomt kan miste fodfæste, hvis specialisterne rykker til private tilbud.

Camilla Rathcke glæder sig til gengæld over, at regeringen har tænkt sig at gøre det lettere at autorisere udenlandske læger til det danske sundhedsvæsen.

»Sundhedsvæsenet mangler arbejdskraft i stor stil. Derfor er det nødvendigt at rydde op i bureaukrati og fjerne grotesk lange ventetider for udenlandsk uddannede læger, der kan og vil bidrage til vores pressede sundhedsvæsen. Der er også et stort behov for mere enkle regler om opholds- og arbejdstilladelser, så det i højere grad matcher sundhedsvæsenets behov, så udenlandske læger med dansk autorisation ikke bliver forhindret i at arbejde, men kan bidrage som værdifuld arbejdskraft i det danske sundhedsvæsen,« siger Camilla Rathcke.