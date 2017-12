Læge møder sine patienter gennem faglige podcasts

Som den – måske – første danske læge udgiver gynækolog Henrik Vittrup podcasts til sine patienter med informationer om de undersøgelser og indgreb, de skal have foretaget. Formålet er at klæde patienterne på, skabe genkendelighed og udbytterige samtaler. Og det virker, siger gynækologen, som ser, at lydmediet har et stort potentiale i resten af sundhedsvæsenet.