En lang rejse til akutlægens indre

Læge Michael Boesen har prøvet kræfter med alt, fra almen praksis til Forsvaret, uden at finde sig helt til rette. Men 1.200 km på den japanske pilgrimsrute Shikoku 88 har rusket op i hans sind, forvandlet rastløshed til ro og har fået ham til at hvile i at være læge.