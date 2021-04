Kvalitetsdatabaser skal løse basale problemer, før ­hospitaler kan sammenlignes

Problemer med relevante beskrivelser af patientpopulationerne i de nationale kliniske databaser gør det vanskeligt – og til tider meningsløst – at sammenligne kvaliteten på forskellige hospitaler inden for flere standarder.

Når man, som vi gør på Rigshospitalet, arbejder systematisk med at gennemgå opfyldelsen af alle kvalitetsindikatorer fra de nationale kliniske databaser, så står vi tilbage med en uheldig konklusion: Patientpopulationerne i kvalitetsdatabaserne er i en del tilfælde så mangelfuldt beskrevet, at det ikke giver mening at sammenligne hospitaler på tværs.

Nedenfor vil jeg komme med nogle eksempler på nogle problemer med de kvalitetsstandarder, som f.eks. Rigshospitalets afdelinger bliver bedømt på. Men først nogle linjer om, hvordan vi arbejder med at forbedre kvaliteten og sikkerheden for patienter på Rigshospitalet.

En af grundpillerne i kvalitetsarbejdet på hospitalerne er de nationale kliniske databaser. På Rigshospitalet har man valgt, at disse databaser indgår i den løbende dialog mellem direktion, centerledelser og klinikere. Her gennemgås databaseårsrapporter for de 58 kliniske områder, som vores hospitalsafdelinger deltager i. De kvalitetsindikatorer, der ikke opfyldes, bliver beskrevet, og der foretages en patientsikkerhedsvurdering af alle disse indikatorer. Derefter præsenteres resultatet for direktionen, og der foregår en gennemgang af alle disse indikatorer med de klinikere, som er ansvarlige for den aktuelle patientbehandling. Resultaterne bliver kommenteret, og der udarbejdes handleplaner med henblik på at forbedre standardopfyldelsen.

Hvor syge er patienterne?

En metode til at forbedre opfyldelsen af en bestemt standard er at foretage en gennemgående analyse af alle patienter, der indgår i en standard. Den metode bruger vi i mange tilfælde, hvilket ofte efterfølgende fører til en ændring i patientbehandlingen.

Hvis man ikke kan se, hvor syge patienterne er, kan man heller ikke sammenligne kvaliteten af en samlet patientpopulations behandlingsforløb på hospital A og B

Men arbejdet har også medført et indblik i nogle basale problemer for anvendelsen af de nationale kliniske databaser som et benchmarkinginstrument. Generelt kan vi konstatere, at der inden for kræftområdet er flere af databaserne, som ikke anvender TNM-klassifikation til at beskrive cancerens udbredelse for de enkelte patienter.

I de sidste årtier er der publiceret flere artikler, som viser komorbiditetens betydning for udredningstiden, behandlingsresultaterne og – herunder – især overlevelsen. Med andre ord: Hvis man ikke kan se, hvor syge patienterne er, kan man heller ikke sammenligne kvaliteten af en samlet patientpopulations behandlingsforløb på hospital A og B.

En anden faktor, der heller ikke er fokus på i ret mange databaser, er komplikationer, der ofte kan have betydning for patientens oplevede kvalitet. Og i denne forbindelse indgår patienternes selvrapporterede PRO-/PROM-resultater (Patient Reported Outcome Measures) kun i enkelte databaser.

Problematisk benchmarking

Benchmarking kan f.eks. være problematisk, når man ser på andelen af patienter med hæmorrhagisk eller akut iskæmisk apopleksi, der dør inden for 30 dage efter indlæggelsen. Rigshospitalet har meget svært ved at opfylde denne standard, fordi vi modtager patienter med denne diagnose til organdonation og til vurdering af de neurokirurgiske behandlingsmuligheder. En større del af disse patienter uden neurokirurgiske behandlingsmuligheder dør på Rigshospitalet end andre steder, hvilket bidrager til den relativt høje mortalitet.

Rigshospitalet opfylder heller ikke kvalitetsstandarden for andelen af hysterektomier, der er udført abdominalt. Ved gennemgang af patientpopulationen kan ledelsen i den aktuelle klinik oplyse, at Rigshospitalet modtager patienter, som andre hospitaler netop ønsker opereret på Rigshospitalet. Den aktuelle kliniske tilstand er afgørende for, at den høje andel af abdominale indgreb er nødvendig for Rigshospitalets patientpopulation. Også selvom man bliver ‘kvalitetsstraffet’ i årsrapporter fra databaserne.

Problematisk er det samtidig, at man kan finde flere eksempler i databaserne på, at ingen centre i landet opfylder standarderne

Der findes samtidig eksempler på, at hospitaler bliver straffet for specielt kræftoperationer, som de bliver nødt til at begynde på for at kunne vurdere patientens muligheder for operation. En af disse kvalitetsstandarder er, at hospitalerne skal udføre resektion for mindst 80 pct. af de patienter med bugspytkirtelkræft, som man vælger at operere. Rigshospitalet opfylder ikke denne standard, fordi kirurgerne – i flere tilfælde – først endeligt kan vurdere, om de skal foretage en komplet resektion, når de er i gang med operationen. Og så kan man spørge, om den kvalitetsstandard er til gavn for patienten?

På nogle områder får Rigshospitalet henvist patienter fra andre hospitaler på grund af forskellige komplicerede kliniske situationer. Her kan det f.eks. være svært for Rigshospitalet at leve op til, at man ifølge standarderne helst skal undgå åben kirurgi. Et eksempel er andelen af nefrektomerede patienter (uanset stadie), som er opereret med laparoskopisk, herunder robotassisteret, teknik. Når man gennemgår patientpopulationen, viser det sig, at åben kirurgi er indiceret, f.eks. ved bilaterale cancersygdomme, meget fremskreden nyresygdom eller ved indvækst i flere organer.

Problematisk er det samtidig, at man kan finde flere eksempler i databaserne på, at ingen centre i landet opfylder standarderne. F.eks. for Dansk Skulderalloplastik Register, hvor langt de fleste centre ikke opfylder mange af de foreliggende standarder. Dette rejser spørgsmålet, om disse standarder er relevante?

Skader det patienten?

Hver gang vi på Rigshospitalet ikke lever op til en standard, foretager vi en analyse af, om det forværrer sikkerheden for patienten, at vi ikke lever op til standarden. Nogle gange gør det, og så skal vi selvfølgelig ændre praksis.

Der er behov for en større indsats for at beskrive hver enkelt patientpopulation på en måde, så kvalitetsstandarderne netop kan give hospitalerne en mulighed for at benchmarke sig over for hinanden på en meningsfuld måde.

Dette indlæg skal ikke opfattes som et forsvar af Rigshospitalets opfyldelse af standarderne i de nationale kliniske databaser.

Det udspringer kun af et ønske om at løfte kvaliteten af de nationale kliniske databaser til et endnu højere niveau, så vi kan blive ved med at trække læring ud af data og på den måde løfte kvaliteten af patientbehandlingen både lokalt og nationalt.