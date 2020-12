Transplantation til ældre med myelodysplastisk syndrom fordoblede i et nyt studie overlevelsen for denne patientgruppe. Studiet er præsenteret på årets ASH.

Allogenetisk hæmatopoietisk celletransplantation fordoblede næsten overlevelsesraten blandt patienter i alderen 50 til 75 år med myelodysplastisk syndrom, viser et nyt forskningsstudie. Det fortalte forskerne bag studiet på en præsentation, som for nyligt er blevet fremlagt på den årlige kongres for American Society of Hematology (ASH).

Selvom behandling med allogenetisk hæmatopoietisk celletransplantation er den eneste kendte kur mod myelodysplastisk syndrom, tilbydes den typisk kun til yngre patienter, fordi fordelene for ældre patienter ikke tidligere har været undersøgt til bunds.

Forskerne bag studiet siger, at forskningsresultatet er et klart bevis på, at denne type stamcelletransplantation signifikant kan forbedre udsigterne for ældre patienter, som ellers har høj sandsynlighed for at dø af sygdommen.

»Transplantation har historisk været underudnyttet til denne patientgruppe. Baseret på vores fund bør alle patienter i det mindste overføres til en transplantationsenhed med henblik på at finde ud af, om der kan findes en donor. Kan der det, bør patienterne undergå en behandling, der kan forbedre deres chancer for at overleve. Det er vigtigt at henvise disse patienter tidligt, så opsporingen af den rette donor kan gå i gang med det samme,« fortæller en af forskerne bag det nye studie, læge Corey Cutler fra Dana-Farber Cancer Institute, i en pressemeddelelse, som er sendt ud fra kongressen.

Næsten dobbelt så mange i live efter tre år

Allogenetisk hæmatopoietisk celletransplantation er en procedure, hvori patienten får erstattet sine stamceller og immunforsvar med det tilsvarende fra en rask donor. Det er den eneste kendte kurative behandling til patienter med myelodysplastisk syndrom.

I studiet har forskerne fra Blood and Marrow Transplant Clinical Trials Network inkluderet 384 patienter i behandling for myelodysplastisk syndrom. 260 blev matchet med en donor inden for 90 dage og blev efterfølgende behandlet med allogenetisk hæmatopoietisk celletransplantation. De resterende 124 patienter, hvor der ikke kunne findes en donor, modtog standard understøttende behandling. Patienterne blev fulgt i omkring tre år efter studiestart.

Overlevelsen var markant bedre i den patientgruppe, der havde modtaget allogenetisk hæmatopoietisk celletransplantation. 47,9 pct. var stadig i live efter tre år sammenlignet med 26,6 pct. i kontrolgruppen. Den leukæmifrie overlevelse var også højere (35,8 pct. mod 20,6 pct.), og forskerne fandt ingen signifikante forskelle mellem subgrupper eller livskvalitet mellem de to studiearme.

»Det er vigtigt at starte transplantationsprocessen så hurtigt så muligt, fordi det kan øge patienternes chancer for at finde i brugbar donor og dermed gå videre med en succesfuld transplantation,« forklarer Corey Cutler.