Kroman: »Det er vigtigt for mig at vise flaget på ASCO«

Som cheflæge i Kræftens Bekæmpelse har det høj prioritet for Niels Kroman at deltage på ASCO – dels for at blive opdateret på, hvordan fremtiden for danske kræftpatienter vil forme sig, og dels for at vedligeholde og udvide sit faglige netværk.