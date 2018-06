Sidste år talte alle begejstret om et studie, der viste, at PRO forlængede overlevelsen signifikant for kræftpatienter i behandling med kemoterapi. På årets ASCO er PRO igen en varm kartoffel, og det glæder dansk PRO-ekspert at fokus allerede er på implementering af data i klinikken.

CHICAGO (Dagens Medicin) – Sidste år modtog professor Ethan Basch fra University of North Carolina stående klapsalver, da han på ASCO’s Plenary session fremlagde et studie, der viste, at brugen af PRO forlængede overlevelsen for patienter med solide tumorer i kemo-behandling med fem måneder. I år er PRO-studier igen med til at tegne ASCO’s videnskabelige […]