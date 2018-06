Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et nyt studie viser, at kombinationen af Tecentriq, Avastin, carboplatin og paclitaxel forlænger livet for patienter med metastaserende ikke-skvamøs ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). Kombinationen forlænger således livet mere end blot behandling med Avastin, carboplatin og Paclitaxel (19,2 måneders overlevelse mod 14,7 måneders overlevelse). Forbedret overlevelse blev fundet for alle undergrupper i undersøgelsen, herunder EGFR- og ALK-positive […]