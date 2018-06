Det er ikke tilstrækkeligt at tilrettelægge den adjuverende behandlingsstrategi for patienter med kolorektalkræft ud fra én postoperativ måling af cirkulerende tumor-DNA, viser studie. Billedet forandrer sig løbende, og der skal flere målinger til for at vurdere patienternes status.

CHICAGO (Dagens Medicin) – Én postoperativ måling af cirkulerende tumor-DNA i blodet hos patienter opereret for lokaliseret kolorektalkræft er langt fra tilstrækkelig til at vurdere, om patienterne har behov for adjuverende kemoterapi, viser et studie, der blev præsenteret på en poster diskussion om kolorektalkræft søndag formiddag på ASCO. Tumor-DNA-samples giver kun et øjebliksbillede af patienternes […]