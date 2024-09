Sundhedspersonale skal fremover ikke længere være forpligtet til at indberette utilsigtede hændelser, UTH, til Dansk Patientsikkerhedsdatabase, der står til at blive nedlagt. Det fremgår af et nyt lovforslag samt regeringens oplæg til politisk prioriteret opgavebortfald, der er iværksat som led i regeringens plan om at reducere statslige opgaver svarende til 1.000 årsværk i ministerierne inden 2025. Forslaget fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet møder hård modstand fra Søren Valgreen Knudsen, forperson for Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren og medlem af Regionsrådet...