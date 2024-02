Behandling af epilepsi under graviditet er en kompliceret affære. Den mest effektive behandling til personer med visse typer epilepsi er valproat, men det lægemiddel er også forbundet med øget risiko for misdannelser hos det ufødte barn. Samtidig er det ikke en mulighed for denne gruppe kvinder, der ønsker at blive gravide, at lade være med at tage medicin for deres sygdom. Nu viser et nyt studie, at epilepsibehandling med en kombination af to lægemidler (lamotrigin og levetiracetam) i første trimester...