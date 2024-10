6 måneder senere: Har betalt 19.000 kr. for e-mails, men savner stadig data

Efter at have ventet i næsten et halvt år på, at Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice skal give adgang til registerdata, har forskere fra Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital måtte sætte deres forskningsprojekt på pause. Til gengæld har de modtaget regninger på mere end 19.000 kr. for e-mail-korrespondance med styrelsens sagsbehandlere. »Det bedste, man kan gøre for at sikre en smidig sagsbehandling, er at gøre forarbejdet, inden man søger,« siger sektionsleder.