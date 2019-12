En klar og simpel tilgang synes at være tilgangen for Styrelsen for Patientsikkerhed i nye retningslinjer om genoplivningsforsøg, skriver pensioneret overlæge.

Den amerikanske kulturkritiker og journalist Henry Louis Mencken er citeret for »ethvert komplekst problem har en løsning der er klar, simpel og forkert.«. En klar og simpel tilgang synes Styrelsen for Patientsikkerhed at have valgt til nye retningslinjer om genoplivningsforsøg. Christian Hassager, formand for Dansk Råd for Genoplivning, vurderer (Dagens Medicin 22. november), at med […]