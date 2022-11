Forkvinder for FSOP: Vi drømmer om at få én national uddannelse for operationssygeplejersker

NYTÅRSTALE: I modsætning til 2021, hvor vi først blev udråbt til ‘hverdagens helte’ og siden kritiseret, fordi vi ønskede at holde en smule fri efter pandemiens massive ekstraarbejde, håber vi på et mere konstruktivt 2022. Det skal være året, hvor der kommer mere fokus på fastholdelse, rekruttering, uddannelse og opkvalificering, for det har operationssygeplejerskefaget brug for, skriver de to forkvinder for FSOP.