Yngre Læger svigtede mig, da jeg blev udsat for vold i lægeverdenen

Der var ikke megen hjælp at hente fra hverken min afdelingsleder eller min fagforening, da jeg på mit job som reservelæge blev slået i baghovedet af en overlæge. I stedet fik jeg at vide, at jeg skulle lære at tilgive og spurgt om, hvorfor jeg overhovedet ville gå videre med sagen.