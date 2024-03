Dansk forsker tog kampen op med én af medikobranchens store spillere

En maskinlærings-algoritmes tilsyneladende præcise evne til at forudsige, om en patient under operation er ved at udvikle et kritisk lavt blodtryk, var næsten for god til at være sand. Det var den også, opdagede Simon Tilma Vistisen, der forsker i hjertets kredsløbsfysiologi. Opdagelsen kastede ham ud i et årelangt slagsmål med én af verdens største medikotekniske koncerner