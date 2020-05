Nyt studie viser, at pembrolizumab kan forlænge den progressionsfrie overlevelse for patienter med senstadie småcellet lungekræft, når det gives som som førstelinjebehandling sammen med etoposid og platinbaseret kemoterapi. Vi afventer en snarlig vurdering fra Medicinrådet af lignende studier med kemo- og immunterapi, siger dansk overlæge.

Pembrolizumab som monoterapi har i noget tid været godkendt som tredjelinjebehandling til patienter med metastaserende småcellet lungekræft. Nu tyder et nyt studie på, at behandlingen måske skal rykkes længere frem i behandlingsforløbet.

I hvert fald viser det nye studie (KEYNOTE-604), at pembrolizumab i kombination med etoposid og platinbaseret kemoterapi kan forlænge den progressionsfrie overlevelse for patientgruppen.

Overlæge Jon Lykkegaard Andersen fra Onkologisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital har ikke noget med det nye studie at gøre, men han har i forbindelse med ASCO stiftet bekendtskab med resultaterne og synes, at de er spændende.

»Det er altid interessant at se, hvad der sker med overlevelsesdata og progressionsfri overlevelse, når man smider immunterapi oveni en standardbehandling, som vi har benyttet i 30 år. I dette studie ser det ud til, at netop denne immunterapi virker rigtig godt på nogle patienter, men ikke andre, og vi har for nuværende svært ved at udpege, hvem medicinen vil gavne mest. Det kan den her type studier være med til at belyse,« siger Jon Lykkegaard Andersen.

Lille fordel ved pembrolizumab

I studiet randomiserede forskerne 553 patienter med fremskreden småcellet lungekræft til enten at modtage pembrolizumab plus standardbehandling eller placebo plus standardbehandling.

Gennemsnitsalderen for patienterne var 65 år. 14 pct. af patienterne i pembrolizumab-gruppen havde hjernemetastaser. Det tilsvarende tal for placebogruppen var 10 pct.

Resultatet af studiet viser:

Efter 21,9 mdr. var ni pct. af patienterne i behandling med pembrolizumab stadig i behandling. I kontrolgruppen var kun en pct. stadig i behandling.

Efter medianopfølgning på 13,5 mdr. var den progressionsfrie overlevelse for patienter i pembrolizumabgruppen 4,5 måneder. mod 4,3 måneder. i gruppen af patienter, som modtog placebo. Denne forskel var dog signifikant.

Medianoverlevelsen var derimod ikke signifikant, men tallene lød på 10,8 mdr. og 9,7 mdr. for hhv. pembrolizumabgruppen og kontrolgruppen.

Responsraten var højere i pembrolizumabgruppen end i kontrolgruppen. Tallene var hhv. 71 pct. og 62 pct.

15 pct. af patienterne i pembrolizumabgruppen måtte stoppe på grund af bivirkninger ved behandlingen. Det samme måtte seks pct. af patienterne i kontrolgruppen.

»Umiddelbart ændrer disse resultater ikke behandlingen i Danmark, men vi afventer en snarlig vurdering fra Medicinrådet angående lignende studier med kemo- og immunterapi, der er offentliggjort indenfor de sidste 18 mdr. Om effekten vurderes stor nok til at blive godkendt, er usikkert,« siger Jon Lykkegaard Andersen.