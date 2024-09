I sidste uge kom regeringen med sit udspil til en sundhedsreform. Som tæt samarbejdspartner og leverandør af en lang række centrale sundhedsydelser inden for diagnostik og medicinsk behandling i Danmark glæder vi os over de mange konstruktive initiativer i regeringens udspil til et mere velfungerende og bæredygtigt sundhedsvæsen. Særligt glæder vi os over planerne om etableringen af et nationalt prioriteringsråd, der skal styrke sammenhængen mellem de eksisterende prioriteringsindsatser og skabe en tydeligere styring, faglig gennemsigtighed og fælles prioritering. Vi står...