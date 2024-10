Inden alle streger er sat i forhandlingerne om fremtidens sundhedsvæsen, så lyt til os. Vi er sygeplejerskerne, der står i marken, på gulvet, med hænderne i bolledejen og helt nede i maskinrummet. Vi er de kommunale sygeplejersker, og vi er tovholdere, bed side-eksperter og kliniske ledere af borgernes forløb.

Det er os, som hver dag står i fru Larsens dagligstue på Christianshavn. Ved sengen på Afdeling for Lindring. Og på værelset på det midlertidige ophold, hun fik, efter hun var udskrevet fra hospitalet, fordi hun ikke var klar til at komme hjem. Hver eneste dag tager vi os af de borgere, det hele handler om.

Ærlig talt virker det, som om den ene hånd ikke ved, hvad den anden foretager sig. For med den ene hånd giver regeringen os en ældrereform, som indeholder rigtig mange gode takter og nærhed til borgerne. Og med den anden hånd får vi et udspil til en sundhedsreform, som trækker i den helt modsatte retning – mod centralisering og afstand.

Ældrereformens gode takter skal ikke undermineres af sundhedsreformen

Ældrereformens faste teams skaber ikke kun kontinuitet og nærhed for borgerne ved at integrere sygepleje i den kommende helhedspleje. Den skaber også en nødvendig kvalitet for borgerens forløb, fordi den kommunale sygeplejerske har samarbejde med og indgående kendskab til alle de kommunale indsatser.

Vi mener ikke, at man kan adskille akutsygeplejen, hjemmesygeplejen og sygeplejen på de midlertidige pladser, hvis man samtidig skal levere kontinuitet og nærhed og kvalificeret hjælp

Regionen er langt fra Fru Larsens dagligstue på Christianshavn. Men vi er helt tæt på. I samarbejde med kommunens akutteam kan hjemmesygeplejersken vurdere borgeren og forebygge en indlæggelse. Måske er der en plads på akutplejeenheden? Måske skal hjemmesygeplejersken øge intervallet af besøg, så de hjemmehjælpere, der kender Larsen, kan tilse og hjælpe hende flere gange om dagen?

Måske skal akutteamet tage blodprøver i dagligstuen og følge op med den privatpraktiserende læge? Fru Larsen har en minihær fra kommunen omkring sig med forskellige specialer og råderum, men fælles for alle er, at de er der for Fru Larsen.

Flyt ikke snitfladen mellem regionen og kommunen

Hvis forslaget om at flytte akutteam, midlertidige pladser og Afdeling for Lindring fra kommunen til regionerne, skulle kunne give et kvalitetsløft … Ja, så er det i hvert fald ikke for borgerne. Måske et kvalitetsløft af penge, der flytter rundt mellem budgetter?

Vi ser ikke fidusen, for vi er ikke uddannede udi økonomisk snilde. Vi er uddannede til at varetage de svages og syges interesser, og vi ser et kæmpe problem.

Snitfladen til regionen vil komme helt ind i Fru Larsens dagligstue. For det udekørende behandlerteam fra regionen er Fru Larsen en patient, de ikke kender.

Det vil skabe problematiske sektorovergange, flere fejl og utryghed for borgerne at fjerne de nære specialister og erstatte dem med skiftende udekørende teams fra regionen. De vil jo aldrig kunne få kendskab til helhedsplejen af den enkelte borger.

Helhedsplejen og det nære sundhedsvæsen ryger ud med badevandet.

Sygeplejen i Københavns Kommune indeholder mange specialiserede områder. Det betyder, at borgerne kan behandles mest muligt i eget hjem, hvilket giver tryghed, forebygger indlæggelser og giver mulighed for hurtigere udskrivelser.

En regional akutsygeplejerske har ikke det nødvendige kendskab og adgang til de kommunale udekørende sygeplejersker, hjemmeplejen, genoptræning og så videre. Selvfølgelig har de ikke det, når de hører hjemme i regionen. Det akutte behandlerteam fra regionen har ikke kontakt og kendskab til borgerens liv, borgerens pårørende og borgerens nuværende og fremtidige ydelser.

Lad os gøre det, vi gør bedst i kommunen: Lad os beholde det brede tilbud af kvalificeret sygepleje tæt på borgeren. Lyt til os, der står hjemme hos Fru Larsen.