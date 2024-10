DEBAT: Stadigt stærkere evidens understreger, at munden spiller en betydelig rolle for kroppens øvrige sundhed. Derfor vil det være oplagt at indtænke tandpleje i kronikerpakkerne, skriver formand for Dansk Tandsundhed.

Det var med stor interesse, at vi i Dansk Tandsundhed fulgte regeringens nye udspil til sundhedsreform, som skal bidrage til at skabe et sundhedsvæsen, der kan håndtere de demografiske udfordringer med flere ældre, patienter med kroniske sygdomme og multisyge. En opgave, der mærkes i alle dele af sundhedsvæsenet og dermed også i tandplejen.

Derfor giver det heller ikke mening at behandle de enkelte områder i sundhedsvæsenet som isolerede øer. I stedet bør vi udnytte samspillet mellem de forskellige funktioner til at skabe et bedre samlet tilbud til patienterne.

Kronikerpakkerne kan realisere tandsundhedens potentiale

Af netop denne årsag, ser vi fra Dansk Tandsundheds side et stort potentiale i de såkaldte kronikerpakker, der skal sikre en styrket national sundhedsplanlægning, som skal understøtte, at det samlede sundhedsvæsen kan levere netop den hjælp, patienterne har brug for. Kronikerpakkerne er tiltænkt at komme i rækkefølge, startende med KOL, og så videre til type 2-diabetes, hjertesygdomme, kroniske lænderygsmerter og kompleks multisygdom.

Der er momentum for at indtænke tandsundhed og mundhygiejne i behandlingen af kroniske sygdomme

Stadigt stærkere evidens understreger, at munden spiller en betydelig rolle for kroppens øvrige sundhed, og et kommende studie på Københavns Universitet, forventes at påvise sammenhængen mellem parodontitis (betændelse i tandkødet) og diabetes, hjerte-kar-sygdomme og leddegigt. Derfor vil det være oplagt at indtænke tandpleje i kronikerpakkerne, fordi forebyggelse af parodontitis vil være et effektivt forebyggende middel målrettet netop disse sygdomme.

Samtidig må udgiften forventes at være særdeles begrænset, da tandrensninger ikke er komplicerede behandlinger. Ligeledes vil der også ligge et oplagt spor i, at patienten uddannes til at sikre sin egen mundhygiejne bedst muligt på samme måde som, når gigtpatienter uddannes til forebyggende hjemmetræningsøvelser eller skånsomme arbejdspositioner af en fysio- eller ergoterapeut.

Lad os starte med forebyggelse og ikke behandling denne gang

Og der er momentum for at indtænke tandsundhed og mundhygiejne i behandlingen af kroniske sygdomme. I forbindelse med regeringens sundhedspakke i 2022 blev der afsat 25 mio. kr. ekstra til kræftpatienter, som forbindelse med strålebehandling bliver udsat for voldsomme mund- og tandskader i, hvilket desværre er en ganske typisk bivirkning.

Selvom beløbet næppe er tilstrækkeligt til at dække de reelle omkostninger, der er forbundet med tandbehandling af kræftpatienter, var aftalen et vigtigt skridt i retningen af en større sundhedspolitisk anerkendelse af forbindelsen mellem krop og mund. Målsætningen bør dog være at undgå, at der i sidste ende skal afsættes flere penge til disse kostbare behandlinger for kroniske patienter. Men det sikrer vi kun ved at forebygge os ud af det.

Konkret foreslår vi fra Dansk Tandsundheds side, at der i kronikerpakkerne bliver indført en patientrettighed, som sikrer f.eks. diabetes, hjerte-kar- og leddegigtpatienter adgang til et tandeftersyn og en tandplan, der giver patienten et overblik over, hvilke forebyggelses- og eventuelle behandlingstiltag, patienten skal igennem, samt hvilke forebyggende tiltag patienten selv kan gøre for at sikre en bedre mundhygiejne.

På denne måde får vi med en fælles tværgående indsats i sundhedsvæsenet sikret, at patienten ikke bliver efterladt på perronen, men i stedet guidet direkte ind i forebyggelsen af egen sygdom. Med andre ord, får vi skabt en konkret løsning til at opnå et af de væsentligste mål i den kommende sundhedsreform.