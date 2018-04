Frifindelsen i Svendborgsagen er så speget, at læger fortsat risikerer at blive dømt for grovere forsømmelse i kommende sager, hvis ikke der kommer klarere regler på området, advarer jurist.

Lægerne bliver nødt til at få nogle klarere regler for, hvad og hvordan de skal journalføre. Sådan lyder udmeldingen fra Clement Salung Petersen, lektor ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet til den endelige afgørelse i den såkaldte Svendborg-sag, hvor Højesteret kort før påske frikendte en yngre kvindelig læge for grovere forsømmelse for ikke at have […]