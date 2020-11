Speciallæge anklager kolleger for problematisk interessekonflikt: Det er naivt og uklogt

Mats Lindberg, speciallæge og medlem af netværket Læger uden sponsor, mener, at lægemiddelproducenten Grünenthal kan have været med til at føre pennen i konstruktiv artikel om opioider i Ugeskrift for Læger. Artiklens hovedforfatter aviser alle anklager om påvirkning.