Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Efter godt fire år i Kræftens Bekæmpelse stopper sundhedsøkonom Jes Søgaard ved udgangen af september. Bruddet sker »efter gensidig aftale« et halvt år efter, at han blev forflyttet fra sin stilling som afdelingschef for Dokumentation og Kvalitet til en ansættelse som cheføkonom. »Det har hele tiden været meningen, at ordningen med Jes som cheføkonom skulle […]