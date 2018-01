Nordjylland vil tiltrække læger med nye uddannelsesforløb

En samlet uddannelsespakke med KBU, intro- og hoveduddannelse med geografisk sikring i Nordjylland skal gøre det mere attraktivt for uddannelsessøgende læger at søge mod Region Nordjylland.

Der skal flere læger til Nordjylland. Det er ønsket fra Region Nordjylland og et middel til at øge rekrutteringen, mener regionen kan findes ved at lave nye uddannelsesforløb. Derfor har regionen sendt en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet, hvor den søger om at sætte et pilotforsøg i gang, hvor uddannelseslæger bliver tilbudt et sammenhængende uddannelsesforløb, […]