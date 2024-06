Blodtryksmedicin er ikke skadeligt ved KOL – tværtimod ser det ud til at beskytte mod forværringer og død

Et nyt dansk studie viser, at det ikke er skadeligt for personer med KOL at være i behandling med renin-angiotensin-system-hæmmere (RAS-blokkere) for forhøjet blodtryk. Faktisk ser RAS-blokkere ud til at være forbundet med lavere risiko for KOL-forværringer og død. Meget taler for at lave et stort studie for at få kortlagt effekten, siger forsker.