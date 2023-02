Årsrapporten fra Dansk Intensiv Database byder på flere nye datatiltag. Foruden COVID-19-data indeholder årsrapporten for første gang data for børneintensiv og resultater for hjertestop. Rapporten omfatter 27.487 intensivindlæggelser i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021 fordelt på 41 intensivafdelinger. Blandt indlæggelserne er der data på de 1.749 børn under 18 år, som er registreret som intensivpatienter i 2021. Disse data er vigtige, fordi der aktuelt er en faglig diskussion om organisering af behandling af kritisk syge børn i...