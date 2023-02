328.064. Så mange anæstesier er blevet registreret i 2021 og indgår i seneste årsrapport fra Dansk Anæstesi Database. Dermed opretholdes det høje tal for registrerede anæstesier, som også blev set i 2020, hvor der blev registreret 332.348 anæstesier, mens tallet i 2019 lå på 116.053. Styregruppen bag databasen mener, at der er udsigt til, at endnu flere hospitaler vil registrere anæstesier via deres EPJ-systemer, som dermed gør databasen reelt landsdækkende. Selvom det er glædeligt med de mange registrerede anæstesier, så...