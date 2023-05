Fra efteråret 2024 bliver faget innovation en fast del af medicinuddannelsen på Københavns Universitet (KU). Det skal blandt andet gøre lægerne bedre til at udvikle ny teknologi, lægemidler og nye måder at arbejde på.

Det glæder Trine Winterø, der er prodekan for innovation og samfundsrelationer på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU. Hun har længe talt for, at der skulle være mere undervisning i innovation på medicinuddannelsen.

»Jeg har i seks år prædiket innovation og translation. Det er noget, som verden har brug for. Vi er nødt til at blive bedre, og det kan vi blandt andet gøre ved at uddanne lægerne,« siger Trine Winterø og fortsætter:

»Det er en milepæl at få innovation ind i lægeuddannelsen.«

Innovation som fag handler ifølge prodekanen om at have et bestemt tankesæt. Trine Winterø forklarer, at det nye fag skal hjælpe de kommende læger med at se muligheder og nye måder at løse de problemer, som de vil møde i deres hverdag, når de er færdiguddannede.

Faget er nyt, og derfor er det stadig under udvikling. Så vi kan ikke sige med sikkerhed, hvor det endeligt lander Torben Lykke Sørensen, professor, KU

»Det er innovation, som flytter os mod nye teknologier, ny viden og organisationsformer. Jo bedre vi er til det, jo hurtigere sker det.«

»Der er et skill-set i innovation, man skal lære. Det handler om at vide, hvad det kræver at udvikle ny teknologi, nye lægemidler og vide, hvordan man implementerer det. Det gør, at man har en anden opmærksomhed på det,« siger Trine Winterø.

Farmakologi og life science

Tidligere har studerende på medicinuddannelsen kunnet vælge innovation som et valgfag på 5. semester af kandidaten. Det nye fag kommer til at være en fast del af uddannelsen for alle og skal ligge tidligere i forløbet på 5. semester på bacheloren.

Kurset kommer samlet til at fylde 7,5 ECTS-point og vil blive kombineret med farmakologi og life science. Da der foregår rigtig meget innovation på life science-området, der er tæt knyttet til farmakologi, blev det besluttet at pulje de tre områder.

Det fortæller Torben Lykke Sørensen, der er professor på KU og studieleder for medicinuddannelsen.

»Vi har forsøgt at stille det på en platform eller i et fagmiljø, hvor der foregår rigtig meget innovation. Danmark er et ‘farma’-land, og der foregår meget life science-innovation. Men vi ser også gerne en bredere tilgang til tankegangen bag innovation på kurset,« siger Torben Lykke Sørensen og fortsætter:

»Faget er nyt, og derfor er det stadig under udvikling. Så vi kan ikke sige med sikkerhed, hvor det endeligt lander.«

Der kommer ikke til at blive fjernet eksisterende kurser for at gøre plads til det nye innovationsfag. For at få skemaet til at gå op vil der i stedet blive justeret i timetallet for nogle af de andre 5. semesterkurser på bacheloren.

»Vi har ikke kunnet gøre studiet større. Så når noget skal ind, skal noget andet ud. Vi fjerner ikke kurser, men vi gør dem mindre,« siger Torben Lykke Sørensen og uddyber:

»Der er meget traditionel biomedicinsk viden på uddannelsen som anatomi, fysiologi, biokemi. Det er på nogle af de kurser, hvor vi ændrer nogle enkelte timer. Vi lader dem, der har de pågældende kurser, være med til at afgøre, hvad der skal være mindre af.«

Den rigtige vej

Det nye kursus med innovation i centrum vækker begejstring hos Noah Nøhr Hjorth Westh, der er kredsformand i København i Foreningen af Danske Lægestuderende.

»Det er den helt rigtige retning at gå fra fakultetets side. Vi har længe manglet et kursus med fokus på, hvordan vi udvikler os som læger.«

»Vi har rigtig meget undervisning, hvor vi eksempelvis skal kunne huske en masse forskellige aktive stoffer og deres virkning. Men vi skal ikke forstå, hvordan man kan udvikle nye lægemiddelstoffer,« siger han.

Noah Nøhr Hjorth Westh, der er i gang med 5. semester af bacheloren på medicinuddannelsen, kommer ikke selv til at få det nye kursus. Men han håber, at det kan hjælpe de kommende studerende til at ‘tænke ud af boksen’.

»Jeg håber, at det vil hjælpe dem med at tænke i nye baner og give nogle konkrete værktøjer til, hvordan man søger videre, hvis man gerne vil lave ny forskning eller have et job i industrien,« siger han.

Noah Nøhr Hjorth Westh pointerer dog, at faget kræver en tydelig målbeskrivelse og eksamensform. Ellers vil han være bekymret for, at det ikke vil blive prioriteret af de studerende.

Den bekymring kan Torben Lykke Sørensen godt følge. Han påpeger, at de i studienævnet vil være opmærksomme på, hvordan det nye kursus bliver modtaget.

Gennemgang af studieordningen

Det nye kursus i innovation bliver indført i forbindelse med en gennemgang af hele studieordningen for medicinuddannelsen. Det er ikke den eneste ændring.

På bacheloren kommer der blandt andet også et kursus i medicinsk dataforståelse og et kursus, som skal forberede de studerende på at skrive bacheloropgave og lave et forskningsprojekt.

På kandidaten bliver 6. semester desuden ændret til et generalist-semester for at gøre overgangen til KBU bedre.

»Vi har genbesøgt studieordningen og har ændret flere ting. Det var i forvejen en glimrende uddannelse. Men nu kommer der også fokus på bæredygtighed, diversitetskompetencer, kommunikation og overgangen til KBU,« siger studielederen.

»Og så har vi selvfølgelig studiemiljø og de studerendes trivsel rigtig meget i fokus. Det vil sige deres timebelastning og eksamensbelastning,« siger Torben Lykke Sørensen, der har været med til at indføre de nye ændringer i studieordningen.

Den nye studieordning forventes at træde i kraft for de studerende, der begynder på medicinuddannelsen i september i 2024.