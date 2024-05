Nordjysk rugekasse holder medicinske opfindere i hånden

Innovationsklinikken i Aalborg skaber rammerne for udvikling af nye løsninger i sundhedsvæsenet. Bloom Baby og Intelligent Shunt Plaster er to projekter, der vurderes til at have et stort potentiale for at gavne forskellige grupper af patienter. Den ene opfindelse skal hjælpe infertile par, den anden skal hjælpe nyrepatienter.