Onsdag 13. marts får Danmark sit første tekniske universitetshospital. Det nye universitetshospital er skabt i partnerskab mellem Region Hovedstaden og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og får navnet Technical University Hospital of Greater Copenhagen (TUH). Det nye universitetshospital skal danne bro mellem sundhedsvæsen og teknologi ved at udnytte DTU’s teknologiske kompetencer og faglighed. Håbet er, at man i sammenkobling med sundhedsvæsenet kan skabe nye løsninger til diagnosticering, patientbehandling og hospitalsdriften. Visionen er at skabe mere og bedre sundhed til gavn for...