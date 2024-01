Et dramatisk forhandlingsforløb mellem Region Syddanmark og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) endte i september med, at regionspolitikerne valgte at hjemtage lægevagten i aften- og nattetimerne.

Med opstart 1. februar har embedsværket i Region Syddanmark dermed ikke haft mange måneder til at forberede den nye opgave i, som historisk har ligget hos PLO.

Men i en pressemeddelelse melder Region Syddanmark sig nu klar til start.

»Vi er spændte, og vi ser frem til en forhåbentlig god første nat. Vi har forberedt os godt, men vi ved også, at der kan opstå vanskeligheder i starten. Derfor er vi også klar til at foretage justeringer undervejs og løse de problemer, der måtte opstå. Men vi fortrøstningsfulde og føler os klar til overtagelsen,« siger Poul Henning Madsen, der er cheflæge på Fælles Akutmodtagelse på OUH – og nu også ansvarlig for lægevagtens betjening af 1,2 mio. borgere i Region Syddanmark mellem kl. 23-08. En indsats som ledes af den Fælles Akutmodtagelse på OUH.

Stor opbakning fra læger

Ifølge Pernelle Jensen (V), formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Syddanmark, har regionen oplevet stor opbakning fra erfarne vagtlæger til den nye ordning.

»En af de vigtigste opgaver for etableringen har været at rekruttere læger til at bemande lægevagten. Heldigvis har vi oplevet stor opbakning fra erfarne vagtlæger, som gerne vil være en del af natlægevagten. Det betyder, at vi kan tilbyde borgerne god og tryg lægehjælp om natten, og at borgerne kan fortsætte med at bruge lægevagten, som de er vant til,« siger Pernelle Jensen.

Under det nye setup vil der være mulighed for fysiske konsultationer i Odense, Kolding, Esbjerg og Aabenraa som nu, ligesom borgerne kan få besøg af vagtlægen i deres hjem, hvis det er nødvendigt.

Som noget nyt vil paramedicinere kunne foretage sygebesøg, når lægevagten vurderer, at der ikke er behov for, at vagtlægen er fysisk til stede, og paramedicinerne har kapacitet til det.

I Region Sjælland, der overtog lægevagten fra PLO i slutningen af 2022, bruges der også paramedicinere til at løse opgaver i lægevagten.