Region Syddanmark og PLO bliver enige om ny lægevagtaftale efter kaotisk forhandlingsforløb

Fremover bliver det Region Syddanmark, der kommer til at have ansvaret for lægevagtens opgaver om natten. Det står fast, efter at regionen og PLO-Syddanmark er blevet enige om en ny aftale om lægevagten efter lange og tumultariske forhandlinger, hvor antallet af konsultationer har været et knudepunkt.