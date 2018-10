Højesteret afviser Patientdataforeningen i sag om ulovlig dataindsamling

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Patientdataforeningen har ikke søgsmålskompetence til at føre sag i eget navn mod Region Syddanmark og Højesteret tiltræder derfor, at sagen afvises. Så kort lyder konklusionen på det årelange juridiske slagsmål, som Patientdataforeningen indledte sig på i forlængelse af, at dele af Dansk Almenmedicinsk Database (DAMD) indsamling af data i 2014 blev erklæret for ulovlig af […]