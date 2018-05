Professor og overlæge Gunnar Gislason har en helt særlig evne til at finde og dyrke talenter, og den evne har nu resulteret i, at han modtager Dansk Cardiologisk Selskabs årlige forskerpris.

Hjertelæge modtager forskerpris for sine evner for talentudvikling

Dansk Cardiologisk Selskabs forskerpris går i år til Gunnar Gislason, 51, professor og overlæge fra Hjertemedicinsk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital samt forskningschef i Hjerteforeningen. Det skriver Herlev og Gentofte Hospital i en pressemeddelelse. Prisen får han for sine særlige evne til at finde og dyrke forskningstalenter, begrundede formand for Dansk Cardiologisk Selskab, Lene […]