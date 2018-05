Hjertelæge bliver ny direktør i Hjerteforeningen

Der sker et skift på topposterne i Hjerteforeningen. Speciallæge i kardiologi Anne Kaltoft rykker nemlig fra formandsposten til direktørstolen 1. juni. Det skriver Hjerteforeningen i en pressemeddelelse.

Anne Kaltoft kommer fra en stilling som ledende overlæge på afdeling for hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital Skejby.

Anne Kaltoft har i de seneste par måneder fungeret som ‘arbejdende bestyrelsesformand’ og har haft hyppig gang i Hjerteforeningens administration.

»Som formand har jeg forvisset Hjerteforeningens ansatte om, at den nye direktør ikke skulle revolutionere Hjerteforeningen, for den er velfungerende og professionel. Jeg har sagt, at direktøren skulle fokusere på at videreudvikle foreningen ud fra de spor, bestyrelsen har lagt. Jeg er stolt og ydmyg over, at bestyrelsen har peget på mig, og ser frem til at komme i gang med arbejdet. Og i særlig grad glæder jeg mig til nu at få langt mere tid til at komme rundt i landet og arbejde sammen med Hjerteforeningens mange frivillige,« siger Anne Kaltoft i pressemeddelelsen.

Usædvanlig ansættelsesproces

Det var en enig bestyrelse, der tilbød hende jobbet.

»Med ansættelsen af Anne Kaltoft har vi fået en direktør, der er kardiolog og derfor har et indgående kendskab til de hjerte-kar-sygdomme, vi kæmper mod. Hun har som leder af én af Danmarks største hjerteafdelinger solid erfaring med at bedrive moderne ledelse med uddelegering og tillid som nøgleord. Og endelig – og det er meget væsentligt – kender hun i forvejen Hjerteforeningens organisation og de mange frivillige, der udgør fundamentet i vores forening,« udtaler Christian Hassager, der er medlem af Hjerteforeningens bestyrelse og er en del af ansættelsesudvalget.

Peter Højland, næstformand i Hjerteforeningen og medlem af ansættelsesudvalget, kalder det for en lidt usædvanlig ansættelsesproces.

»Vi har haft en professionel virksomhed til at stå for rekrutteringen af en ny direktør, og ret tidligt i forløbet blev Anne Kaltofts navn bragt i spil af nogle af Hjerteforeningens bestyrelsesmedlemmer. Anne Kaltoft har ikke søgt stillingen eller givet udtryk for, at hun kunne lokkes væk fra sit nuværende job,« siger han og fortsætter:

»Vi kunne anstændigvis ikke opfordre vores formand til at søge stillingen eller medvirke i en proces med andre kandidater. Hvis vi mente, at Anne Kaltoft havde den optimale profil, måtte vi tilbyde hende stillingen. Og efter et møde i bestyrelsen stod det klart, at Anne Kaltoft var vores foretrukne direktør.«

Anne Kaltoft er formand for Hjerteforeningen indtil Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 26. maj. Hun genopstiller ikke til valget til bestyrelsen, og umiddelbart efter repræsentantskabsmødet, vil den nye bestyrelse vil konstituere sig og vælge en ny formand.