Hjerteformand er tilfreds: Gode danske bidrag til ESC

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Det er en meget tilfreds formand for Dansk Cardiologisk Selskab, der drager til årets ESC-kongres. »De danske bidrag til årets kongres bekræfter, at vi er i stand til at præsentere højkvalitetsforskning på det, som har udviklet sig til at være den vigtigste kardiologiske kongres på verdensplan. Her tænker jeg bl.a. på præsentationen af langtidsdata for […]